Home
>
Economia (BR)
>
Guedes: Sem crédito extra, Congresso trava Bolsa Família e Previdência

Guedes: Sem crédito extra, Congresso trava Bolsa Família e Previdência

É a primeira vez que o Poder Executivo precisará do aval do Congresso Nacional para realizar despesas como as transferências assistenciais aos mais pobres.