Guedes: relatório apresentado na Câmara pode abortar Previdência

Segundo o ministro, com as mudanças propostas no documento, a economia esperada com a reforma cai de R$ 1,2 trilhão em dez anos para cerca de R$ 860 bilhões no mesmo período