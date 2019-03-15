Home
>
Economia (BR)
>
Guedes propõe: 70% dos recursos do pré-sal a Estados e municípios

Guedes propõe: 70% dos recursos do pré-sal a Estados e municípios

A estimativa do governo é que o pré-sal possa gerar de US$ 500 bilhões a US$ 1 trilhão em recursos desse tipo nos próximos 15 anos