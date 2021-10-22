Guedes avalia nome de Esteves Colnago para secretaria do Tesouro

Cotado para a secretaria do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago foi ministro do Planejamento no governo Michel Temer Crédito: Pedro França/Agência Senado

Após debandada de subordinados , o ministro Paulo Guedes (Economia) avalia indicar seu assessor especial Esteves Colnago para ocupar a vaga de secretário especial do Tesouro e Orçamento, no lugar de Bruno Funchal, que pediu demissão.

Colnago é o atual chefe da assessoria especial de relações institucionais da pasta. Ele é servidor de carreira do Banco Central e ex-ministro do Planejamento do governo Michel Temer

Eventual escolha de Colnago tem respaldo de outros secretários da pasta. Auxiliares de Guedes defendem que o nome seja o indicado pelo ministro e que ele tenha autonomia para escolher o secretário do Tesouro.

DRIBLE NO TETO DE GASTOS

Na noite desta quinta-feira (21), houve uma debandada na equipe de Guedes, depois da oficialização de uma manobra para driblar a regra constitucional do teto de gastos. Quatro secretários da equipe econômica pediram demissão por discordarem das decisões.

O maior representante da área que controla o Orçamento do governo, abaixo de Guedes, é o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal. Ele e o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt - subordinado a Funchal -, pediram exoneração dos cargos.

Ministério da Economia afirmou que também deixarão os cargos a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário-adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araujo.

A debandada ocorreu após semanas de escalada da pressão do Palácio do Planalto sobre a equipe econômica por mais recursos, e horas após a formalização de uma proposta do governo para driblar o teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas públicas federais.

A medida abre margem de ao menos R$ 83 bilhões no Orçamento em ano eleitoral, inclusive para turbinar emendas parlamentares, recursos direcionados pelos deputados e senadores para bases eleitorais.