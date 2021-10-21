Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dólar bate R$ 5,67 após Guedes pedir licença para furar teto por Auxílio Brasil de R$ 400
Setor econômico

Dólar bate R$ 5,67 após Guedes pedir licença para furar teto por Auxílio Brasil de R$ 400

O mercado de câmbio reflete os temores do risco fiscal representado pela intenção do governo em aumentar os gastos com a aproximação da corrida eleitoral de 2022
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2021 às 11:26

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 11:26

Moeda norte-americana, dólar
Dólar chegou a R$ 5,67, nesta quinta-feira (21), uma alta de 2% em relação ao fechamento da véspera Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar bateu a máxima de R$ 5,6750 na abertura do pregão da manhã desta quinta-feira (21), uma alta de 2% em relação ao fechamento da véspera. O mercado de câmbio reflete os temores do risco fiscal representado pela intenção do governo em aumentar os gastos com a aproximação da corrida eleitoral de 2022. Os juros futuros tinham forte aumento nos prêmios, com o DI janeiro 2025 voando 60 pontos-base, a 11,50% ao ano.
Após forte repercussão negativa da proposta em estudo pela gestão Jair Bolsonaro (sem partido) para fazer gastos sociais por fora das regras fiscais, o ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta quarta-feira (20) que o governo quer ser popular, não populista. Ele, no entanto, apresentou ideia em avaliação que pode furar o teto, regra que limita o crescimento das despesas públicas.
O ministro afirmou que a discussão sobre o Auxílio Brasil envolve duas possibilidades no momento: revisar os índices de correção que impactam o teto de gastos ou pedir uma licença para fazer um gasto temporário até o fim de 2022.
Bolsonaro vem pressionando a equipe econômica a elevar o benefício do Auxílio Brasil, programa substituto do Bolsa Família, para R$ 400.
Na terça-feira (19), quando a determinação do presidente para o aumento de gastos veio à tona, o Ibovespa, índice de referência da Bolsa, caiu 3,28%, a 110.672 pontos, chegando a recuar 3,91% durante a tarde, quando atingiu a mínima de 109.947 pontos.
Nesta quinta-feira, ativos brasileiras cotados no exterior também registravam queda devido à fala de Guedes na véspera.
Contratos de real transacionados na CME (Bolsa Mercantil de Chicago) caíam 1,4%, com US$ 1 valendo R$ 5,63. Em Paris, um ETF (Exchange Traded Fund, também conhecido como índice de fundo) que acompanha o Ibovespa, principal indicado da Bolsa brasileira, perdia 3,4%, maior queda desde o início de setembro e indo em direção ao menor patamar desde março passado.
Para piorar, o Banco Central não anunciou venda líquida de dólares, seja na forma de swap cambial, seja de moeda física, para esta quinta (21), mas dada a disparada do dólar agentes financeiros não descartam que o Bacen intervenha de surpresa no mercado.
E o exterior tampouco ajuda, num dia de queda das bolsas de valores e de moedas emergentes, em meio a renovados temores relacionados ao mercado imobiliário chinês.

Veja Também

Auxílio Brasil: veja tudo o que se sabe sobre o substituto do Bolsa Família

Renan quer incluir Guedes entre indiciados pela CPI, mas aguarda aval da maioria da comissão

CPI pede punição de Bolsonaro por crimes contra a humanidade, prevaricação e charlatanismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Jair Bolsonaro Paulo Guedes Auxílio Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados