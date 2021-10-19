Renan quer incluir Guedes entre indiciados pela CPI, mas aguarda aval da maioria da comissão

O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira (19) que concorda em incluir o ministro da Economia, Paulo Guedes, na lista de pessoas que seu relatório vai propor o indiciamento.
A proposta havia sido feita anteriormente pelo vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
"Concordo com a inclusão do ministro Paulo Guedes. Mas disse ao senador Randolfe que, para tanto, é preciso que a gente tenha maioria. O ministro Paulo Guedes interrompeu o pagamento do auxílio; do ponto de vista da fazenda, ele dificultou o enfrentamento da pandemia em várias oportunidades", afirmou.
"Quando voltou com o auxílio voltou pagando apenas a metade do que pagava. e óbvio que isso tudo agravou a fome, a miséria, as circunstâncias que voltamos a viver no Brasil", completou.