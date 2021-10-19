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CPI da Covid

Renan quer incluir Guedes entre indiciados pela CPI, mas aguarda aval da maioria da comissão

"Concordo com a inclusão do ministro Paulo Guedes. Mas disse ao senador Randolfe que, para tanto, é preciso que a gente tenha maioria", comentou Renan Calheiros

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 13:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2021 às 13:47
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras.
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O relator da CPI da CovidRenan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira (19) que concorda em incluir o ministro da EconomiaPaulo Guedes, na lista de pessoas que seu relatório vai propor o indiciamento.
A proposta havia sido feita anteriormente pelo vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
"Concordo com a inclusão do ministro Paulo Guedes. Mas disse ao senador Randolfe que, para tanto, é preciso que a gente tenha maioria. O ministro Paulo Guedes interrompeu o pagamento do auxílio; do ponto de vista da fazenda, ele dificultou o enfrentamento da pandemia em várias oportunidades", afirmou.
"Quando voltou com o auxílio voltou pagando apenas a metade do que pagava. e óbvio que isso tudo agravou a fome, a miséria, as circunstâncias que voltamos a viver no Brasil", completou.

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