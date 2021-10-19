Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Membro de conselho relata à CPI surpresa com retirada de pauta de parecer sobre hidroxicloroquina
CPI da Covid

Membro de conselho relata à CPI surpresa com retirada de pauta de parecer sobre hidroxicloroquina

No dia 7 de outubro, reunião da Conitec analisaria o parecer do médico Carlos Carvalho sobre o uso da hidroxicloroquina e outros medicamentos para o tratamento da Covid-19

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 13:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2021 às 13:28
Hidroxicloroquina, um dos remédios utilizados no combate à Covid-19 sem evidência científica da sua eficácia
Hidroxicloroquina, um dos remédios utilizados no combate à Covid-19 sem evidência científica da sua eficácia Crédito: Divulgação
Em depoimento à CPI da Covid, o representante do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) Elson Chaves afirmou que causou "surpresa" a retirada de pauta, de última hora, da análise de um parecer sobre a hidroxicloroquina na reunião da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).
Chaves é o representante do Conasems na Conitec.
No dia 7 de outubro, reunião da Conitec analisaria o parecer do médico Carlos Carvalho sobre o uso da hidroxicloroquina e outros medicamentos para o tratamento da Covid-19. Senadores da CPI da Covid apontaram interferência do Palácio do Planalto na retirada de pauta do parecer.
"Nós nos surpreendemos com a manifestação do doutor Carlos Carvalho. Por isso solicitamos justificativas plausíveis para o pedido de retirada de pauta. [Houve surpresa] porque a matéria estava na pauta e recebemos o documento técnico", afirmou Chaves.
"Nós no Conasems estávamos ansiosos na expectativa de já analisar o documento. É uma expectativa dos gestores de saúde ter uma posição técnica para que a gente possa organizar os serviços e orientar os profissionais. Por isso a nossa surpresa", disse.

Veja Também

CPI ouve representante dos municípios sobre adiar estudo contra a Covid

CPI da Covid: as teses de Renan para indiciar Bolsonaro por genocídio

CPI encerra sessão que ouviu depoimentos de parentes de vítimas da Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Planalto Covid-19 Pandemia CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados