Mercado automotivo

Governo zera imposto para carros compactos menos poluentes

Programa cria IPI Verde, que traz sistema de acréscimos e decréscimos e privilegia produção nacional

BRASÍLIA E SÃO PAULO - O governo federal zerou nesta quinta-feira (10) o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de carros considerados sustentáveis, chamado de IPI Verde. A medida é parte do programa Mover (Mobilidade Verde e Sustentabilidade), que foi regulamentado em abril e estará em decreto, previsto para ser publicado nesta sexta-feira (11).>

Para ter acesso aos benefícios, as montadoras terão de atender a alguns requisitos. Os veículos precisam emitir menos de 83 gramas de CO2 por quilômetro, ter etapas essenciais de produção no Brasil (o que exclui os elétricos chineses disponíveis hoje) e alcançar, pelo menos, um índice de 80% de reciclabilidade.>

As categorias abrangidas se restringem a modelos compactos, que podem ser hatches, picapes ou utilitários esportivos. A medida estimula a produção nacional de modelos pequenos com tecnologia híbrida flex, que combina etanol, gasolina e eletricidade.>

As montadoras interessadas devem solicitar a habilitação dos veículos junto ao Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio). Após a análise e aprovação, uma portaria será publicada com a lista dos modelos aptos a receber o desconto integral. Hoje, a alíquota mínima para esses carros é de 5,27%.>