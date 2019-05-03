Governo tem força para aprovar reforma ambiciosa, diz presidente do Itaú

O presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher Crédito: Reprodução/Youtube

Jair Bolsonaro (PSL) tem força política para aprovar uma reforma ambiciosa da Previdência, afirmou nesta sexta-feira (3) o presidente do Itaú, Candido Bracher. O governo de(PSL) tem força política para aprovar uma, afirmou nesta sexta-feira (3) o presidente do, Candido Bracher.

Paulo Guedes, está comprometida com uma economia mais próxima ao R$ 1 trilhão proposto inicialmente. Ele acrescentou ainda que a equipe econômica, liderada por, está comprometida com uma economia mais próxima ao R$ 1 trilhão proposto inicialmente.

PIB", afirmou Bracher em entrevista a jornalistas para detalhar os resultados do banco no primeiro trimestre. "Sentimos na equipe econômica desejo de buscar esse número mais significativo, que não faça que à reforma da Previdência se sigam outras medidas de corte para manter a relação dívida pública/", afirmou Bracher em entrevista a jornalistas para detalhar os resultados do banco no primeiro trimestre.

O executivo afirmou que espera a aprovação da reforma no segundo semestre e que isso tem adiado as decisões de investimento de grandes empresas.

No primeiro trimestre de 2019, o Itaú, maior banco privado do país, lucrou R$ 6,9 bilhões, alta de 7,1% na comparação com igual período de 2018.

O banco revisou algumas metas de desempenho fixadas para o ano, mas manteve a expectativa de crescimento da carteira de crédito. Segundo Bracher, o motivo está nos sinais de recuperação da demanda que já apareceu no primeiro trimestre e que deve se intensificar nos próximos meses, justamente pela reforma.

Os principais cortes para o ano estão ligados ao setor de maquininhas de cartão.

A Rede fará o pagamento de vendas a crédito em dois dias, e não mais em 30, como é a prática do mercado, para lojistas que recebem no Itaú.

A oferta elimina a necessidade de antecipação de recebíveis, uma das receitas desse segmento. O banco não informou quanto está abrindo mão em receita nessa linha, mas reconhece que a receita vai cair.

"Fizemos as alterações [no guidance] mais ou menos na proporção do que achamos que vai ser o impacto da concorrência no setor de cartões", afirmou o presidente do Itaú.

Segundo Bracher, a reação do mercado fez a medida da Rede parecer mais surpreendente do que deveria, já que o pagamento ao lojista em dois dias é uma prática de mercado em outros países.

"As pessoas agem ou se manifestam como se essa medida fosse inesperada. O mundo inteiro paga em D+2, o Brasil que tinha posição de pagar em D+30. Isso que a gente está fazendo agora é algo viabilizado por inflação sob controle e taxa de juro estável há mais de um ano e não tem nada de extraordinário. Nos antecipamos uma tendência que nos parecia inexorável", afirmou.

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em ação iniciada pela associação de empresas de maquininhas não ligadas a bancos. O banco foi acusado de venda casada (porque associa a oferta ao recebimento das vendas no Itaú) e dumping, quando a empresa aceita prejuízo para expulsar concorrentes do mercado. A oferta da Rede está sob questionamento noem ação iniciada pela associação de empresas de maquininhas não ligadas a bancos. O banco foi acusado de venda casada (porque associa a oferta ao recebimento das vendas no Itaú) e dumping, quando a empresa aceita prejuízo para expulsar concorrentes do mercado.