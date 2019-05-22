Home
>
Economia (BR)
>
Governo reduz contingenciamento e libera R$ 1,588 bilhão para o MEC

Governo reduz contingenciamento e libera R$ 1,588 bilhão para o MEC

Com a decisão, o bloqueio de verbas do ministério voltou para R$ 5,84 bilhões, valor estabelecido em decreto editado em 29 de março