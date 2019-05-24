Home
>
Economia (BR)
>
Governo quer cobrar aluguel de beneficiário mais pobre do "Minha Casa"

Governo quer cobrar aluguel de beneficiário mais pobre do "Minha Casa"

Para evitar comercialização irregular, ministro de Bolsonaro quer regras mais duras de acesso ao programa para baixa renda; aluguel deve substituir posse da casa