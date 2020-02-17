Governo não pode ser irresponsável e abrir concurso desnecessário, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro falou sobre a abertura de novos concursos públicos Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente da República, Jair Bolsonaro , disse nesta segunda-feira, 17, que o governo não pode ser "irresponsável" e abrir novos concursos públicos que sejam desnecessários. A equipe econômica decidiu segurar os processos seletivos até a nova proposta de Reforma Administrativa receber o aval dos parlamentares. Para o presidente, que voltou a falar que os servidores atuais não irão "perder nada" com as mudanças, o quadro público está "inchado" e, sendo assim, novos concursos só serão realizados caso forem essenciais.

Bolsonaro também disse esperar que a reforma administrativa seja encaminhada o "mais rápido possível". Segundo ele, o tema será tratado com o ministro da Economia, Paulo Guedes , ainda nesta segunda-feira. "Não é travar (concurso público). É um peso muito grande o serviço público no Brasil. Vocês devem lembrar da promulgação da Constituinte, a quantidade de trens da alegria, isso inchou os quadros. Se não fizer algo, atuais servidores vão ficar sem receber lá na frente. Então não é travar. Concursos públicos, só os essenciais, essa que é a ideia".

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O presidente destacou que alguns concursos públicos feitos no passado só receberam seguimento recentemente. "Tem concursos que foram feitos no passado que nós demos prosseguimento agora. Polícia Rodoviária Federal Polícia Federal , por exemplo. Se tiver necessidade, a gente vai abrir concurso, mas não podemos ser irresponsáveis a tempo de abrir concursos que poderão ser desnecessários", disse, ao ser questionado sobre a decisão da equipe econômica.

Sobre a reforma administrativa, Bolsonaro disse considerar que ela está "madura" para ser apresentada, embora ainda faltem "algumas alterações" na proposta.

O presidente ainda afirmou que a "extinção de profissões" que não cabem mais nos dias atuais também é tema da reforma administrativa. "Uma coisa importante da reforma administrativa é extinção de algumas profissões que não cabem mais. Hoje em dia, acabou datilógrafo. E repito, atuais servidores não vão perder nada", disse.