Home
>
Economia (BR)
>
Governo mantém meta de economizar R$ 1 trilhão com reforma, diz Mattar

Governo mantém meta de economizar R$ 1 trilhão com reforma, diz Mattar

"Acreditamos que a sensatez estará no Congresso na hora da votação e que a reforma não será desidratada", disse Mattar em evento do Itaú