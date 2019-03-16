Home
>
Economia (BR)
>
Governadores do Sul e Sudeste anunciam apoio à reforma da Previdência

Governadores do Sul e Sudeste anunciam apoio à reforma da Previdência

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, foi o único que apresentou ressalvas. Também foi anunciada a criação de um consórcio para os Estados realizarem ações conjuntas