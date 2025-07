Alerta

Golpistas usam febre dos bonecos Labubu para clonar sites e roubar dados bancários

Sem venda autorizada no Brasil, o brinquedo é encontrado apenas por meio de importação e pode custar mais de R$ 5 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Golpistas digitais se aproveitaram da febre dos bonecos Labubu, figuras colecionáveis com aparência "ugly-cute" (algo como "feio-fofo"), para aplicar golpes em consumidores brasileiros.>

Com o sucesso impulsionado por celebridades como Rihanna, Kim Kardashian e Dua Lipa, sites falsos em português, que imitam o visual de lojas oficiais, estão sendo usados para roubar dados financeiros sob a falsa promessa de venda de edições originais importadas do Japão, segundo a Kaspersky, empresa global de cibersegurança.>

O golpe, que tem o objetivo de roubar informações bancárias, costuma vir em forma de descontos atrativos. Um site, por exemplo, oferece o boneco por R$ 47,90 e promete entrega rápida. Outro, em espanhol, exibe toda a história da criação da figura, acrescenta fotos chamativas e apresenta "edições especiais" por até US$ 79,99.>

Sem venda autorizada no Brasil, os Labubu são encontrados apenas por meio de importação. No varejo online, como Shopee, AliExpress e Magazine Luiza, os preços variam bastante: de R$ 140 a R$ 1.500 nas plataformas mais populares, podendo ultrapassar R$ 5.000 em edições raras.>

O boneco com visual "monstruoso e fofo" tem dentes afiados, olhos grandes e pelos coloridos e também é estampado em bolsas e chaveiros. Versões genéricas, chamadas "Lafufu", são vendidas na Rua 25 de Março por R$ 65 a R$ 250, alimentando o mercado informal.>

Criado em 2015 pelo artista Kasing Lung, o personagem ganhou força com o apelo das "blind boxes", caixas com versões exclusivas, mas que não informam qual delas está na embalagem, o que estimula a compra para completar a coleção. Bonecos raros chegam a ser vendidos por até US$ 3.000 (cerca de R$ 16.200).>