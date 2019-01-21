Home
Glanzmann: Concessões de aeroportos terão investimento de R$ 8,8 bi

Segundo o secretário de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, o maior montante será investido no bloco que inclui o Aeroporto de Congonhas, onde se cogita a construção de uma nova pista