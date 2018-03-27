Gigante chinesa Fosun aumenta aposta no Brasil

Em meio a uma onda de descrédito em relação às gigantes chinesas que crescem no mundo todo por meio de aquisições e estão altamente endividadas, o grupo Fosun que tem participação no Cirque du Soleil e na rede hoteleira Club Med avança no Brasil. Após injetar cerca de R$ 700 milhões em um prédio corporativo em São Paulo e em participações na Rio Bravo Investimentos e na Guide Investimentos, a empresa chinesa estuda ativos brasileiros nos setores de saúde, entretenimento e financeiro, sobretudo na área de risco corporativo.
Segundo o Estado apurou, a Fosun ainda tem interesse em levar a parte de seguros do Grupo Austral em 2016, as companhias já haviam conversado. A ideia agora é separar a seguradora da resseguradora e ficar apenas com a primeira.
Se a Fosun concluir a compra da Austral, o negócio deve repetir o modelo que a chinesa vem adotando aqui e globalmente: a compra de uma participação majoritária e a manutenção de sócios locais que conhecem o mercado e podem tocar a operação.
Sócio
No caso da Guide, o mais recente no País, a Fosun comprou 70% da empresa e manteve os sócios no comando. A tendência é sermos sempre majoritários. Lidar com sócios é difícil, mas tê-los permite que a velocidade (de crescimento) se multiplique, diz Silva. Segundo o executivo, os chineses participam na definição da estratégia de longo prazo das empresas adquiridas, mas não das decisões do dia a dia, deixadas a cargo dos sócios.
Silva lidera a companhia chinesa por aqui desde a primeira aquisição a da Rio Bravo , anunciada em julho de 2016. Comprar uma empresa que tem em seu quadro societário o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco ajudou a Fosun a ganhar credibilidade no Brasil, de acordo com uma fonte do mercado. Para a Fosun, foi ainda uma forma de ter acesso a informações locais. Ter um pé no setor financeiro acelera (o ritmo de instalação do grupo no país), pois esses sócios ajudam no processo de análise de ativos para compra, acrescenta o executivo.
Segundo Silva, o Brasil é, ao lado de emergentes como Indonésia e Índia, uma das prioridades do grupo. O interesse agora crescerá, porque já estamos nos consolidando no mercado brasileiro e entendendo seus potenciais e problemas.
Para uma fonte do mercado financeiro, a Fosun deverá encontrar mais oportunidades no Brasil na área financeira. No segmento de saúde, pelo qual também se interessa, deve enfrentar dificuldades porque as empresas já são maiores e é preciso ter escala para atuar de modo eficiente. Ainda segundo esse executivo, a Fosun não tem uma postura agressiva nas negociações e costuma oferecer valores competitivos pelos ativos. Eles não jogam dinheiro fora.
Restrições
Sobre a política do governo chinês de restringir investimentos no exterior a setores considerados estratégicos como infraestrutura para segurar recursos no país, Silva afirma que a Fosun não deve ser afetada. O que a China procura fazer é quebrar alguma exuberância. Houve fase em que empresas do País compraram muitos ativos troféus. Mas nós temos uma política de investimento criteriosa. Sabemos justificar (ao governo) por que adquirimos um ativo por tal volume.