Gigante chinesa Fosun aumenta aposta no Brasil

Grupo Fosun injetou cerca de R$ 700 milhões em um prédio corporativo em São Paulo Crédito: Reprodução/Pinterest

Em meio a uma onda de descrédito em relação às gigantes chinesas que crescem no mundo todo por meio de aquisições e estão altamente endividadas, o grupo Fosun  que tem participação no Cirque du Soleil e na rede hoteleira Club Med  avança no Brasil. Após injetar cerca de R$ 700 milhões em um prédio corporativo em São Paulo e em participações na Rio Bravo Investimentos e na Guide Investimentos, a empresa chinesa estuda ativos brasileiros nos setores de saúde, entretenimento e financeiro, sobretudo na área de risco corporativo.

Segundo o Estado apurou, a Fosun ainda tem interesse em levar a parte de seguros do Grupo Austral  em 2016, as companhias já haviam conversado. A ideia agora é separar a seguradora da resseguradora e ficar apenas com a primeira.

Se a Fosun concluir a compra da Austral, o negócio deve repetir o modelo que a chinesa vem adotando aqui e globalmente: a compra de uma participação majoritária e a manutenção de sócios locais que conhecem o mercado e podem tocar a operação.

Sócio

No caso da Guide, o mais recente no País, a Fosun comprou 70% da empresa e manteve os sócios no comando. A tendência é sermos sempre majoritários. Lidar com sócios é difícil, mas tê-los permite que a velocidade (de crescimento) se multiplique, diz Silva. Segundo o executivo, os chineses participam na definição da estratégia de longo prazo das empresas adquiridas, mas não das decisões do dia a dia, deixadas a cargo dos sócios.

Silva lidera a companhia chinesa por aqui desde a primeira aquisição  a da Rio Bravo , anunciada em julho de 2016. Comprar uma empresa que tem em seu quadro societário o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco ajudou a Fosun a ganhar credibilidade no Brasil, de acordo com uma fonte do mercado. Para a Fosun, foi ainda uma forma de ter acesso a informações locais. Ter um pé no setor financeiro acelera (o ritmo de instalação do grupo no país), pois esses sócios ajudam no processo de análise de ativos para compra, acrescenta o executivo.

Segundo Silva, o Brasil é, ao lado de emergentes como Indonésia e Índia, uma das prioridades do grupo. O interesse agora crescerá, porque já estamos nos consolidando no mercado brasileiro e entendendo seus potenciais e problemas.

Para uma fonte do mercado financeiro, a Fosun deverá encontrar mais oportunidades no Brasil na área financeira. No segmento de saúde, pelo qual também se interessa, deve enfrentar dificuldades porque as empresas já são maiores e é preciso ter escala para atuar de modo eficiente. Ainda segundo esse executivo, a Fosun não tem uma postura agressiva nas negociações e costuma oferecer valores competitivos pelos ativos. Eles não jogam dinheiro fora.

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