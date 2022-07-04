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Denúncias

Funcionária acusa ex-vice da Caixa de acobertar acusações de assédio sexual

Em entrevista ao Fantástico, uma funcionária da Caixa acusou o ex-vice-presidente de Negócios de Atacado do banco, Celso Leonardo Barbosa, de ter acobertado abusos cometidos por Pedro Guimarães na instituição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2022 às 08:48

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 08:48

Em entrevista ao Fantástico deste domingo (3), uma funcionária da Caixa acusou o ex-vice-presidente de Negócios de Atacado do banco, Celso Leonardo Barbosa, de ter acobertado abusos cometidos por Pedro Guimarães na instituição. Segundo a servidora, Barbosa vigiava as mulheres que não cediam aos assédios do então presidente do banco.
De acordo com a funcionária, que preferiu não ser identificada, as mulheres "marcadas" pelo ex-presidente eram subordinadas a Barbosa, que tentava acobertar o caso. Ela diz que o executivo fingia acolher as mulheres que resistiam aos assédios de Guimarães para monitorar se havia o risco de denúncia por parte das servidoras.
Em nota, a defesa do ex-vice-presidente afirma que o executivo pediu desligamento do banco mesmo não havendo "absolutamente nada em seu desfavor" e entende que a decisão foi necessária "para que não se questione a imparcialidade das acusações".
Funcionárias da Caixa protestaram contra casos de assédio sexual no banco que vieram à tona após denúncias envolvendo o ex-presidente Pedro Guimarães
Funcionárias da Caixa protestaram contra casos de assédio sexual no banco que vieram à tona após denúncias envolvendo o ex-presidente Pedro Guimarães Crédito: Augusto Coelho/Fenae
Barbosa era tido como o número 2 de Guimarães e o substituía com frequência no comando da instituição, além de ser um aliado próximo do ex-presidente. O executivo deixou o cargo na sexta-feira (1°), após as suspeitas de que ele poderia ter acobertado a situação no banco.
Numa reunião, o conselho tentou definir a forma de saída de Barbosa: por destituição imediata ou por um afastamento por prazo determinado, enquanto novas informações eram coletadas. Barbosa preferiu, porém, renunciar ao cargo.
Os relatos das vítimas e de outros funcionários indicam que os episódios eram conhecidos por ao menos parte da diretoria e dos vice-presidentes. Após a indicação de possível envolvimento de outros integrantes da cúpula da instituição, o conselho de administração do banco decidiu contratar uma auditoria externa para apurar as acusações.

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Barbosa ingressou na Caixa em janeiro de 2019 como assessor estratégico da presidência do banco e tornou-se vice-presidente em março de 2020.
A nova presidente da Caixa, Daniella Marques, deseja criar um comitê de crise para apurar os episódios narrados pelas vítimas e identificar outros possíveis envolvidos.
As acusações de assédio sexual contra Pedro Guimarães foram reveladas na terça-feira (28) pelo portal Metrópoles, que relatou também a existência de uma investigação no Ministério Público Federal.
As mulheres narraram episódios como toques íntimos sem consentimento, convites incompatíveis com o ambiente profissional e outras condutas inapropriadas. À Folha, uma funcionária relatou ter sido puxada pelo pescoço e ter ficado em choque após o episódio.
Ao Fantástico o advogado de Guimarães, José Luis Oliveira Lima, negou todas as acusações.
A Caixa informou na semana passada que uma investigação interna sobre assédio foi instaurada em maio e está em andamento, mas corre em sigilo, na corregedoria da instituição.
Além disso, a presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), ministra Ana Arraes, determinou a abertura de uma fiscalização na Caixa Econômica Federal para verificar toda a política de prevenção e combate ao assédio sexual no banco.

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