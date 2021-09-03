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Tesouro e Orçamento

Funchal: reforma do IR leva a cerca de R$ 20 bi de perda a Governo Central

O secretário especial de Tesouro e Orçamento  disse que o número oficial das contas cabe à Receita Federal, mas é com esse montante aproximado que o governo está trabalhando
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 set 2021 às 15:26

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 15:26

Bruno Funchal foi nomeado como secretário especial de Fazenda
Bruno Funchal foi nomeado como secretário especial de Fazenda Crédito: EDU ANDRADE/Ascom/ME
secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal, calculou nesta sexta-feira (03) que a reforma do Imposto de Renda leva a cerca de R$ 20 bilhões de perda para Governo Central. Ele disse que o número oficial das contas cabe à Receita Federal, mas é com esse montante aproximado que o governo está trabalhando.
Funchal disse que a reforma tributária já caminhou e que a administrativa deve ficar para terceiro plano ainda que ele veja algum espaço para o início de tramitação na Câmara.
Durante evento virtual Scoop Day, com transmissão pela TC Rádio e pelo YouTube do TC, ele também enfatizou que o governo vai reduzir quase 2 pontos porcentuais do Produto Interno Bruto (PIB) com gastos de um mandato do governo para outro.
El salientou que a melhor forma de colocar as contas públicas em dia é por meio da diminuição de despesas, mas que esse é um limite que é preciso balancear. "Tem um limite essa perda. Agora não tem tanto espaço para fazer redução de carga", comentou.

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