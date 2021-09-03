Funchal: reforma do IR leva a cerca de R$ 20 bi de perda a Governo Central

Bruno Funchal foi nomeado como secretário especial de Fazenda Crédito: EDU ANDRADE/Ascom/ME

Funchal disse que a reforma tributária já caminhou e que a administrativa deve ficar para terceiro plano ainda que ele veja algum espaço para o início de tramitação na Câmara.

Durante evento virtual Scoop Day, com transmissão pela TC Rádio e pelo YouTube do TC, ele também enfatizou que o governo vai reduzir quase 2 pontos porcentuais do Produto Interno Bruto (PIB) com gastos de um mandato do governo para outro.