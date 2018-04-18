FMI alerta para riscos das condições fáceis do mercado global

Tobias Adrian, diretor de Mercados Monetário e de Capitais do FMI Crédito: Reprodução/YouTube

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que investidores e reguladores não deveriam se sentir muito confortáveis com as atuais condições financeiras nos mercados globais. Essa é a principal mensagem do Relatório de Estabilidade Financeira Global divulgado nesta quarta-feira pelo organismo, que defende um maior alinhamento desses agentes aos riscos de curto prazo: maior volatilidade e disputas comerciais.

 Apesar da resiliência com a volatilidade recente, os investidores e os reguladores não devem ficar muito confortáveis com as condições financeiras relativamente fáceis de hoje. Eles devem permanecer em sintonia com os riscos associados. A estrada à frente pode muito bem virar para um caminho acidentado  avaliou Tobias Adrian, diretor de Mercados Monetário e de Capitais do FMI.

Para Adrian, caso esses fatores de risco não sejam levados em consideração, há a possibilidade de, daqui alguns anos, o crescimento global perder força e ficar negativo em caso de um cenário adverso mais severo.

 As vulnerabilidades podem tornar o caminho à frente acidentado e colocar o crescimento em risco. Nossa análise, que vincula as condições financeiras à distribuição do crescimento global futuro, indica que, sob cenário adverso, o crescimento pode ser negativo daqui a três anos  disse.

O FMI espera que a economia global cresça 3,9% neste ano e no ano que vem.

A cautela do Fundo está atrelada a uma piora dos riscos de curto prazo desde a última avaliação, que foi realizada em outubro. Esses riscos incluem uma avaliação de preço considerada excessiva para os ativos de risco. Em caso de uma reversão das condições de financiamento global, como aumento dos juros em nível maior que o esperado, esses ativos passariam por um ajuste de preço.

As autoridades devem atacar as vulnerabilidades financeiras usando, de forma mais ativa, as ferramentas micro e macroprudenciais à sua disposição ou aprimorando suas ferramentas conforme necessário. Por exemplo, para administrar os riscos no setor não bancário, aconselha o FMI.