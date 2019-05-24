Findes lança portal sobre dados técnicos da economia capixaba

O Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo (Ideies), da Federação das Indústrias do Estado (Findes), lançou nesta quinta-feira (23) um portal de informações sobre a economia capixaba.
O objetivo do site, segundo o Ideies, é apresentar informações mais atuais sobre indústria, ambiente de negócios e estudos econômicos voltados ao Espírito Santo.
Dentro do conteúdo também há indicadores e análises sobre: inflação, emprego, importação e importação, perfis regionais e artigos de especialistas nas áreas econômicas, entre outros temas.