Ferramenta da ANP simula arrecadação de royalties nos próximos 5 anos

De acordo com a agência, essa ferramenta objetiva tornar mais transparentes as informações prestadas à sociedade, ao mercado, aos órgãos de controle, entre outros entes