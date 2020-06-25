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Reta Final

Faculdades de SP ajudam contribuinte a fazer a declaração do IR

Faculdades e colégios técnicos da capital paulista e das demais regiões do estado de São Paulo estão disponibilizando profissionais para ajudar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 17:37

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 17:37

Programa para declaração do Imposto de Renda
Programa para declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Termina na próxima terça- feira, 30 de junho, o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2020. Mesmo com a extensão da data-limite devido à pandemia de coronavírus, muitos contribuintes deixaram para preencher o documento na reta final.
Faculdades e colégios técnicos da capital paulista e das demais regiões do estado de São Paulo estão disponibilizando profissionais para ajudar de forma gratuita quem ainda não acertou as contas com o Leão.
Por meio de atendimento remoto (emails, Whatsapp, ligações e chamadas de vídeo), os contribuintes podem tirar dúvidas e receber ajuda especializada sobre o assunto.
Na capital paulista, a FMU já realizou cerca de cem atendimentos de consultoria por chamada de vídeo. Os interessados devem se cadastrar no link https://bit.ly/2VHRV66 e agendar dia e horário de atendimento, que é feito das 14h30 às 18h30, às segundas, quartas e sextas-feiras até o dia 30 de junho.
Segundo a FMU, o serviço é destinado apenas aos contribuintes com rendimentos tributáveis em 2019 de, no máximo, R$ 47.904 ou que possuam bens e direitos com valor total inferior a R$ 50 mil.
A faculdade fará ainda, nesta quinta-feira (25), uma live em seu canal do Youtube com a presença de professores e representantes da Receita Federal para falar sobre as principais dificuldades dos contribuintes na hora da declaração e responder dúvidas antes do prazo final da entrega da declaração.
Já as Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia) estão atendendo, em esquema de plantão a distância, os contribuintes de cidades do estado de São Paulo que tenham dúvidas sobre o Imposto de Renda.
Professores e alunos das instituições, sob supervisão dos outros professores, respondem perguntas e tiram dúvidas da população, também até o dia 30 de junho, em cidades como Sorocaba, Ribeirão Preto e Guaratinguetá, além da capital paulista.
De acordo com o Centro Paula Souza, que administra as Etecs e Fatecs, a iniciativa é uma oportunidade para os alunos, como os do curso de contabilidade e finanças, colocarem em prática o conhecimento adquirido em sala de aula, além de prestar serviço técnico a população.

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