Faculdades de SP ajudam contribuinte a fazer a declaração do IR

Programa para declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Termina na próxima terça- feira, 30 de junho, o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2020. Mesmo com a extensão da data-limite devido à pandemia de coronavírus, muitos contribuintes deixaram para preencher o documento na reta final.

Faculdades e colégios técnicos da capital paulista e das demais regiões do estado de São Paulo estão disponibilizando profissionais para ajudar de forma gratuita quem ainda não acertou as contas com o Leão.

Por meio de atendimento remoto (emails, Whatsapp, ligações e chamadas de vídeo), os contribuintes podem tirar dúvidas e receber ajuda especializada sobre o assunto.

Na capital paulista, a FMU já realizou cerca de cem atendimentos de consultoria por chamada de vídeo. Os interessados devem se cadastrar no link https://bit.ly/2VHRV66 e agendar dia e horário de atendimento, que é feito das 14h30 às 18h30, às segundas, quartas e sextas-feiras até o dia 30 de junho.

Segundo a FMU, o serviço é destinado apenas aos contribuintes com rendimentos tributáveis em 2019 de, no máximo, R$ 47.904 ou que possuam bens e direitos com valor total inferior a R$ 50 mil.

A faculdade fará ainda, nesta quinta-feira (25), uma live em seu canal do Youtube com a presença de professores e representantes da Receita Federal para falar sobre as principais dificuldades dos contribuintes na hora da declaração e responder dúvidas antes do prazo final da entrega da declaração.

Já as Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia) estão atendendo, em esquema de plantão a distância, os contribuintes de cidades do estado de São Paulo que tenham dúvidas sobre o Imposto de Renda.

Professores e alunos das instituições, sob supervisão dos outros professores, respondem perguntas e tiram dúvidas da população, também até o dia 30 de junho, em cidades como Sorocaba, Ribeirão Preto e Guaratinguetá, além da capital paulista.