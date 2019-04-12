Home
>
Economia (BR)
>
Eu não sei nem do que vocês estão falando, diz Guedes

Eu não sei nem do que vocês estão falando, diz Guedes

O ministro da Economia, sugeriu nesta sexta-feira (12) que não foi informado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a decisão de impedir que a Petrobras reajustasse o preço do diesel