Espírito Santo e 38 cidades capixabas fora da reforma da Previdência

Relatório que será apresentado nesta quinta exclui servidores de Estados e municípios. Se avançar, cada local terá que fazer sua própria reforma para o funcionalismo