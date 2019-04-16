Home
>
Economia (BR)
>
Entregadores já são 23% dos autônomos no País

Entregadores já são 23% dos autônomos no País

Cerca de 5,5 milhões de brasileiros entregam mercadorias para garantir o orçamento no fim do mês, segundo a Fipe; pesquisa constatou que 90% deles utilizam apenas plataformas digitais para fazer as entregas