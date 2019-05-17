Home
>
Economia (BR)
>
Em debate com Guedes, Maia cobra medidas para enfrentar desemprego

Em debate com Guedes, Maia cobra medidas para enfrentar desemprego

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) defendeu nesta sexta (17) uma agenda econômica de curto prazo, para tentar destravar a geração de empregos no país