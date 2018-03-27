Eletrobras fecha 2017 com prejuízo de R$ 1,726 bilhão

A Eletrobras fechou 2017 com um prejuízo líquido de R$ 1,726 bilhão, o que representa uma forte reversão de resultados após o lucro de R$ 3,513 bilhões registrado em 2016. Segundo a empresa, o desempenho foi pressionado para baixo pelas provisões operacionais de R$ 4,646 bilhões (excluídas as provisões do segmento de distribuição) relativas a empréstimo compulsório e impairment e pelo prejuízo do segmento de distribuição, de R$ 4,179 bilhões.
Em 2016, o ganho tinha sido influenciado pela contabilização da remuneração relativa aos créditos da Rede Básica do Sistema Existente (RBSE).
Se considerado apenas o quarto trimestre, o prejuízo da Petrobras chegou a R$ 3,998 bilhões, frente a perda de R$ 6,258 bilhões em igual período de 2016.