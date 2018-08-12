Eles eram apenas empregados, mas agora são os donos

Antônio Geraldo Perovano é hoje dono de empresa onde começou a trabalhar, como office boy, quando tinha apenas 15 anos Crédito: Marcelo Prest

Glayci de Oliveira começou a trabalhar aos 16 anos como auxiliar de contabilidade. Mais de 30 anos depois, ela comprou o escritório onde começou a sua carreira profissional. Fiz faculdade e trabalhei por sete anos nesse local. Construí minha carreira em grandes corporações até que a proprietária do escritório quis mudar de ramo e vender o negócio para mim. Não pensava em ser dona de uma empresa, pois ganhava bem e já estava consolidada no mercado. Como o mundo dá voltas, acredito ser muito importante firmar bons relacionamentos e deixar as portas abertas. Essa atitude foi determinante para assumir esse novo desafio há um ano e sete meses, comenta.

Trajetória parecida é a do empresário Antônio Geraldo Perovano que aos 15 anos atuava como office boy em uma empresa de inseticidas. Depois de chegar a maioridade, ele comprou um dos setores da companhia e, mais tarde, incrementou os negócios adicionando outros serviços. A firma até mudou de nome.

Hoje, um dos meus antigos chefes é meu funcionário. Recentemente, ele passou a ter um pequeno percentual na sociedade. Nunca deixei de acreditar no meu potencial e no meu futuro. É preciso muita dedicação, resume.

Segundo a psicóloga Martha Zouain, esses convites acontecem para profissionais que são incansáveis na busca por inovação e sustentabilidade. Cada vez mais desejado pelo mercado, esse perfil pode ser desenvolvido. Acreditar nisso pode alavancar a carreira. Mas é preciso desenvolver atitude mental que o direcione adequadamente para essa direção, diz.

Para o professor de empreendedorismo da Faesa Henrique Hamerski, assumir a posição de dono é vantajoso porque o profissional já conhece o mercado, o negócio e a equipe. É processo de maturidade. É preciso entender que será necessário desenvolver outras competências como liderança e planejamento, comenta.

Outro exemplo é do empresário Marcus Cappi. Ele sempre buscou construiu uma história de amizade com os patrões. E foi por conta disso que ele se tornou sócio em uma empresa de transporte de máquinas.