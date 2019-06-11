Home
Efeito Brumadinho faz indústria do ES ter pior desempenho desde 2016

Fábricas capixabas acumulam queda de 10,3% na produção em 2019, com quase todos os setores apresentando retração. Findes vê ano com preocupação e fala em luz vermelha ligada