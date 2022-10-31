Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dólar e Bolsa: como o mercado financeiro reagiu após eleição de Lula
Entre altos e baixos

Dólar e Bolsa: como o mercado financeiro reagiu após eleição de Lula

Indicadores do mercado financeiro alternavam-se entre altos e baixos nesta segunda-feira (31), dia seguinte ao resultado da eleição que confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2022 às 15:23

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 15:23

Investimentos, Bolsa de Valores
Investimentos: Bolsa de Valores opera em queda nesta segunda, mas dólar também caiu Crédito: Pexels
Indicadores do mercado financeiro alternavam-se entre altos e baixos nesta segunda-feira (31), dia seguinte ao resultado da eleição que confirmou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o primeiro brasileiro eleito três vezes para a Presidência da República.
O petista venceu o segundo turno da disputa neste domingo (30) ao derrotar o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL).
Por volta das 13h40, depois de ter começado o dia avançando acima dos R$ 5,40, o dólar comercial à vista caía 1,20%, cotado a R$ 5,2380.
Na Bolsa de Valores brasileira, porém, o indicador de referência Ibovespa perdia 0,67%, recuando aos 113.774 pontos. Mais cedo, havia avançado perto da casa dos 116 mil pontos.
Apesar da valorização da maior parte das ações nesta sessão, principalmente as que pertencem a empresas potencialmente beneficiadas por políticas públicas voltadas para a população de baixa renda, uma impressionante queda nos preços dos ativos de companhias controladas pelo governo puxava o mercado para baixo.

Veja Também

Lula diz que combate à miséria é sua missão; confira o discurso

Discurso de Lula fortalece coalizão e 'aponta para o futuro', dizem economistas

Os papéis mais negociados da Petrobras afundavam 9%, enquanto as ações do Banco do Brasil despencavam 6,26%.
Analistas do mercado financeiro pontuaram que o desempenho dos indicadores financeiros mais importantes para medir a confiança de investidores na economia -Ibovespa, dólar e juros- dependerá das indicações do presidente eleito sobre a condução da economia e, além disso, da reação de Bolsonaro e de seus apoiadores à derrota.
"Existe um clima de incerteza porque o mercado espera a composição da base governista", afirmou Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ourinvest.
Entre as principais preocupações de investidores com o governo de esquerda está a possibilidade de aumento dos gastos públicos.
"Há um temor quanto ao futuro da economia do país dado que, obviamente, a [expectativa de] revogação do teto de gastos aumentaria o risco fiscal", comentou Jansen Costa, sócio da Fatorial Investimentos.
Lula e Bolsonaro já demonstraram desgosto quanto ao teto de gastos, que limita o crescimento dos gastos públicos, sendo que o atual presidente afrouxou a regra para conseguir ampliar os gastos com benefícios sociais meses antes de iniciar sua campanha para tentar a reeleição.

Veja Também

Os primeiros pedidos de Casagrande para Lula

Caminhoneiros fecham BRs no país e no ES após vitória de Lula; veja situação

Indicações de nomes nos quais o mercado confia para a condução da economia seriam o principal antídoto para o nervosismo dos investidores, segundo Rodrigo Cohen, analista da Escola de Investimentos, repetindo o nome do ex-ministro Henrique Meirelles como um dos preferidos do mercado.
"O mercado abriu nervoso. Se Lula começar a anunciar bons nomes da equipe, isso pode ser positivo para a Bolsa. Caso indique Meirelles, a Bolsa pode ir para cima", comentou.
Cohen também ressaltou que o silêncio do atual presidente sobre a decisão manifestada pela população nas urnas torna o ambiente para os negócios ainda mais tenso. "Ainda não tivemos nenhuma fala oficial de Bolsonaro", disse.
No primeiro discurso como presidente eleito, Lula fortaleceu a perspectiva de um governo de coalizão, com um futuro mais estável para o Brasil, segundo os economistas Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e Edmar Bacha, um dos pais do Plano Real.
Investidores ampliaram na última sexta-feira (28) as vendas de ações com grande peso na Bolsa de Valores, enquanto reforçaram amplamente compras de papéis baratos ligados ao varejo e educação.
Essa troca de ativos levou o Ibovespa a fechar o dia com ligeira queda de 0,09%, aos 114.539 pontos, acumulando perda semanal de 4,5%, na contramão da recuperação dos principais índices no exterior.
No último dia de negociações antes do segundo turno das eleições presidenciais, o movimento no mercado doméstico foi interpretado por analistas como uma tentativa de investidores de incluírem em suas carteiras ações com maior potencial de valorização em caso de vitória de Lula.

Veja Também

Veja o mapa da votação de Lula e Bolsonaro nos Estados e no Brasil

Bolsonaro venceu em 61 cidades no ES e Lula, em 17; veja mapa

De rival a vice de Lula, quem é Geraldo Alckmin?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Dólar Mercado Financeiro Bolsa de Valores Mercado de Ações Eleições 2022 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados