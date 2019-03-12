Home
Dólar cai pela terceira sessão seguida e fecha em R$ 3,81

Na bolsa de valores, o dia foi de estabilidade. O Ibovespa, índice da B3, operou com alta em alguns momentos, mas fechou o pregão com leve queda de 0,2%, aos 97.828 pontos