Dólar abre em alta, mas ainda na faixa dos R$ 3,75

No que diz respeito à cena internacional, os investidores continuam repercutindo a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de manter a taxa de juros da economia dosna faixa de 2% a 2,25%, um patamar considerado elevado para os parâmetros do país. Mesmo com a manutenção, os analistas acreditam que a autoridade monetária faça mais um aumento na taxa de juros até dezembro.