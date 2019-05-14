Home
Economia (BR)
Dinheiro de multa da Petrobras pode ir para educação, diz Guedes

O ministro disse que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, tem a sugestão de destinar R$ 2,5 bilhões em multas da Petrobras para a educação