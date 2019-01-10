Home
Diferença de preço na gasolina chega a 124% em postos pelo País

Levantamento realizado em dezembro aponta que litro do combustível mais caro do Brasil foi encontrado em Fernando de Noronha (PE), a R$ 7,15 o litro