DEM discute fechar questão em votação da reforma da Previdência

Na saída de encontro com Jair Bolsonaro, o presidente nacional do DEM, ACM Neto, afirmou nesta quinta-feira (04) que o partido pode aderir à futura base aliada do governo federal