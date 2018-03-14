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Parceria

Delta quer dividir voos entre Brasil e EUA com a Gol

Com liberação de voos, empresas aéreas poderiam criar uma joint venture

Publicado em 14 de Março de 2018 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 11:58
Avião Crédito: Igor Santorsula / Flickr
A Delta Air Lines pretende criar uma joint venture com a Gol para operarem em parceria voos entre os Estados Unidos e o Brasil, afirmou Edward Bastian, diretor-geral da companhia americana em um encontro com analistas de mercado. A oportunidade, diz o executivo, se abre com o acordo de céus abertos entre os dois países  aprovado no Senado na última semana e que, depois de promulgado, vai permitir que o número de voos internacionais ofertado entre os dois destinos seja livre, sendo definidos pelas companhias aéreas.
A Delta, que detém uma fatia de perto de 10% do capital da Gol, já mantém joint ventures semelhantes com empresas aéreas como a Aeroméxico e a Korean Air. Bastian afirmou que a companhia americana está otimista com os sinais de melhora apresentados pela economia brasileira.
GOL NÃO CONFIRMA ASSOCIAÇÃO
A Delta vem expandindo sua rede internacional por meio de joint ventures, mas também aumentando a participação que detém em empresas estrangeiras.
Em nota, a Gol não confirma a associação, informando apenas que vê como positiva a aprovação da política de céus abertos, que visa à liberdade de frequência de voos entre Brasil e Estados Unidos, promove oportunidades de negócios e traz benefícios aos clientes. E que avalia sempre a possibilidade de ampliar suas parcerias e expandir suas operações para novos mercados.
Os papéis da Gol na B3 (antiga Bovespa) terminaram o dia estáveis, com alta de 0,09%, cotados a R$ 21,62.
Procurada, a Delta não comentou.
 

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