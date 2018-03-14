Delta quer dividir voos entre Brasil e EUA com a Gol

Avião Crédito: Igor Santorsula / Flickr

A Delta Air Lines pretende criar uma joint venture com a Gol para operarem em parceria voos entre os Estados Unidos e o Brasil, afirmou Edward Bastian, diretor-geral da companhia americana em um encontro com analistas de mercado. A oportunidade, diz o executivo, se abre com o acordo de céus abertos entre os dois países  aprovado no Senado na última semana e que, depois de promulgado, vai permitir que o número de voos internacionais ofertado entre os dois destinos seja livre, sendo definidos pelas companhias aéreas.

A Delta, que detém uma fatia de perto de 10% do capital da Gol, já mantém joint ventures semelhantes com empresas aéreas como a Aeroméxico e a Korean Air. Bastian afirmou que a companhia americana está otimista com os sinais de melhora apresentados pela economia brasileira.

GOL NÃO CONFIRMA ASSOCIAÇÃO

A Delta vem expandindo sua rede internacional por meio de joint ventures, mas também aumentando a participação que detém em empresas estrangeiras.

Em nota, a Gol não confirma a associação, informando apenas que vê como positiva a aprovação da política de céus abertos, que visa à liberdade de frequência de voos entre Brasil e Estados Unidos, promove oportunidades de negócios e traz benefícios aos clientes. E que avalia sempre a possibilidade de ampliar suas parcerias e expandir suas operações para novos mercados.

Os papéis da Gol na B3 (antiga Bovespa) terminaram o dia estáveis, com alta de 0,09%, cotados a R$ 21,62.

Procurada, a Delta não comentou.