Home
>
Economia (BR)
>
Davos testa discurso 'anti-globalista' de Bolsonaro

Davos testa discurso 'anti-globalista' de Bolsonaro

Para fundador do Fórum Econômico Mundial, se Bolsonaro não acreditasse na globalização, não estaria indo para Davos; organizadores alertam que reunificar País será seu maior desafio