Home
>
Economia (BR)
>
Crise empurra 7,4 milhões de brasileiros para pobreza entre 2014 e 2017

Crise empurra 7,4 milhões de brasileiros para pobreza entre 2014 e 2017

Isso representou um salto de 20,4% - de 36,5 milhões para quase 44 milhões - no número de pessoas vivendo com menos de US$ 5,5 por dia