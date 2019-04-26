Home
>
Economia (BR)
>
Contribuinte tem até terça para entregar declaração do Imposto de Renda

Contribuinte tem até terça para entregar declaração do Imposto de Renda

10 milhões de pessoas ainda estão pendentes com o fisco; a multa para quem perder o prazo para entrega varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido