Home
>
Economia (BR)
>
Consumidores podem participar da audiência sobre reajuste da conta de luz

Consumidores podem participar da audiência sobre reajuste da conta de luz

Audiência sobre revisão tarifária da EDP será nesta quinta-feira (06), em Vitória. O reajuste médio previsto é de 6,66% e começa a valer em agosto deste ano