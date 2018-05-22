Confira aplicativos que ajudam a economizar no combustível

Waze Crédito: Divulgação

Nos postos de combustíveis, os valores assustam os consumidores. No Rio de Janeiro, o preço médio do litro da gasolina é de R$ 4,753 e do etanol, R$ 3,517, segundo os dados da pesquisa mais recente realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Já o custo médio do metro cúbico do gás natural veicular (GNV) é de R$ 2,54. Por isso, o GLOBO selecionou alguns aplicativos que ajudam o motorista a economizar.

No caso dos carros flex, uma dúvida comum é quando é mais interessante escolher entre a gasolina e o álcool. Em geral, no Rio, ainda vale mais a pena optar pela primeira opção, porque, para o álcool ser mais vantajoso do que a gasolina financeiramente, o preço do litro tem que ser de até 70% do litro da gasolina.

CONHEÇA OS APLICATIVOS QUE TE AJUDAM A GASTAR MENOS NO POSTO

ECONOFLEX

Aplicativo Econoflex Crédito: Reprodução

O aplicativo para smartphones com Android verifica a melhor escolha entre gasolina e etanol.

GASOLETA

Aplicativo Gasoleta Crédito: Reprodução

Outra opção para usuários de celulares com Android conferirem qual a melhor opção entre gasolina e etanol.

ÁLCOOL OU GASOLINA, CHEFIA?

Aplicativo: álcool ou gasolina, chefia? Crédito: Reprodução

O aplicativo gratuito para iPhones calcula qual a melhor opção se o usuário informar os valores cobrados pelos dois combustíveis.

CARRORAMA

Aplicativo Carrorama Crédito: Reprodução

Além de mostrar qual o combustível com melhor custo/benefício, o app ajuda o dono do veículo administrar todas as despesas relacionadas a manutenção, seguro, multas, pedágios, abastecimento, etc. É gratuito para usuários iOS e Android.

GASOLINA, ETANOL OU GNV?

Gasolina, Etanol ou GNV? Crédito: Reprodução

O programa ajuda o morotista a selecionar a oção mais barata na hora de abastecer e ainda mostra a média de imposto pago.

SIMULADOR GNV

Aplicativo da Gas Natural Fenosa Crédito: Reprodução

O aplicativo ajuda a simular a economia com GNV e encontrar o posto mais próximo, além de informar dicas de segurança.

WAZE





Aplicativo Waze Crédito: Reprodução

Além de mostrar o caminho mais rápido, o aplicativo tem um recurso que mostra os postos de combustíveis na sua rota com os melhores preços.