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'Mãozinha'

Confira aplicativos que ajudam a economizar no combustível

Smartphones podem ser usados na hora de abastecer o carro

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 15:10
Waze Crédito: Divulgação
Nos postos de combustíveis, os valores assustam os consumidores. No Rio de Janeiro, o preço médio do litro da gasolina é de R$ 4,753 e do etanol, R$ 3,517, segundo os dados da pesquisa mais recente realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Já o custo médio do metro cúbico do gás natural veicular (GNV) é de R$ 2,54. Por isso, o GLOBO selecionou alguns aplicativos que ajudam o motorista a economizar.
No caso dos carros flex, uma dúvida comum é quando é mais interessante escolher entre a gasolina e o álcool. Em geral, no Rio, ainda vale mais a pena optar pela primeira opção, porque, para o álcool ser mais vantajoso do que a gasolina financeiramente, o preço do litro tem que ser de até 70% do litro da gasolina.
CONHEÇA OS APLICATIVOS QUE TE AJUDAM A GASTAR MENOS NO POSTO
ECONOFLEX
Aplicativo Econoflex Crédito: Reprodução
O aplicativo para smartphones com Android verifica a melhor escolha entre gasolina e etanol.
GASOLETA
Aplicativo Gasoleta Crédito: Reprodução
Outra opção para usuários de celulares com Android conferirem qual a melhor opção entre gasolina e etanol.
ÁLCOOL OU GASOLINA, CHEFIA?
Aplicativo: álcool ou gasolina, chefia? Crédito: Reprodução
O aplicativo gratuito para iPhones calcula qual a melhor opção se o usuário informar os valores cobrados pelos dois combustíveis.
CARRORAMA
Aplicativo Carrorama Crédito: Reprodução
Além de mostrar qual o combustível com melhor custo/benefício, o app ajuda o dono do veículo administrar todas as despesas relacionadas a manutenção, seguro, multas, pedágios, abastecimento, etc. É gratuito para usuários iOS e Android.
GASOLINA, ETANOL OU GNV?
Gasolina, Etanol ou GNV? Crédito: Reprodução
O programa ajuda o morotista a selecionar a oção mais barata na hora de abastecer e ainda mostra a média de imposto pago.
SIMULADOR GNV
Aplicativo da Gas Natural Fenosa Crédito: Reprodução
O aplicativo ajuda a simular a economia com GNV e encontrar o posto mais próximo, além de informar dicas de segurança.
WAZE
 
Aplicativo Waze Crédito: Reprodução
Além de mostrar o caminho mais rápido, o aplicativo tem um recurso que mostra os postos de combustíveis na sua rota com os melhores preços.
 

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