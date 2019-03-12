Home
Concessão do Aeroporto de Vitória: obras deixam disputa mais acirrada

Terminal capixaba será leiloado na próxima sexta-feira, dia 15, junto com o sítio aeroportuário de Macaé, no Rio de Janeiro. Os dois foram reformados e ampliados