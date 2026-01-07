Home
>
Economia (BR)
>
Como melhorar a gestão do seu dinheiro: 5 dicas essenciais

Como melhorar a gestão do seu dinheiro: 5 dicas essenciais

Especialista explica como tornar o seu ano mais lucrativo e alcançar estabilidade financeira

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:30

Organizar as finanças é importante para o sucesso da empresa (Imagem: SvetaZi | Shutterstock)
Organizar as finanças é importante para o sucesso da empresa Crédito: Imagem: SvetaZi | Shutterstock

Com o início do ano, surgem oportunidades para reavaliar atitudes, especialmente no que diz respeito às finanças. Após os gastos típicos do fim de ano, muitos brasileiros começam janeiro com o desejo de economizar. No entanto, é comum não saber por onde iniciar esse processo, já que as despesas acumuladas do período anterior acabam se tornando um dos principais obstáculos.

Recomendado para você

O bloco europeu destravou as discussões em torno do acordo de livre comércio com o da América do Sul; tratado deve ser votado na sexta (9)

União Europeia acelera acordo com Mercosul após EUA invadirem Venezuela

Especialista explica como tornar o seu ano mais lucrativo e alcançar estabilidade financeira

Como melhorar a gestão do seu dinheiro: 5 dicas essenciais

Veja como algumas estratégias podem ajudar a tornar a comemoração mais econômica, mas sem deixar o sabor de lado

8 dicas para economizar na ceia de Natal

No entanto, segundo André Minucci, mentor de empresários, independentemente do desempenho anterior, há sempre espaço para aprimoramento, e pequenas mudanças na organização financeira podem trazer resultados concretos.”Um novo ano representa novas oportunidades, aprendizados e chances de evolução”, comenta.

Mesmo em situações financeiras estáveis, a tarefa de colocar as coisas em ordem e planejar a melhor abordagem, seja pessoal ou para a empresa, demanda esforço significativo. Nesse contexto, André Minucci compartilha 5 dicas valiosas para aprimorar a gestão financeira em 2026 e tornar o ano lucrativo para os negócios. Confira!

1. Registre os seus gastos

Registrar despesas diariamente em um caderno pode ser uma prática eficaz. O simples ato de anotar gastos pode levar a uma redução nas despesas, graças a um efeito psicológico na gestão do dinheiro. Categorizar os gastos e entender os hábitos financeiros estabelece a base para o sucesso financeiro.

2. Invista em conhecimento

O investimento em conhecimento oferece o melhor retorno. Ao investir em sua literacia financeira, você estará preparado para o ano, evoluindo seus conhecimentos para proteger seu dinheiro. Após estabelecer um planejamento financeiro e garantir renda extra, aprender a investir torna-se crucial para multiplicar o patrimônio, alcançar metas financeiras e buscar independência financeira.

Comparar os preços ajuda a otimizar os gastos (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)
Comparar os preços ajuda a otimizar os gastos Crédito: Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

3. Compare os preços

Ao realizar compras, comparar preços é uma prática inteligente , pois permite aos consumidores tomar decisões informadas e otimizar os gastos. O compromisso em gastar menos do que se ganha, anotar as despesas diárias para criar consciência financeira e, principalmente, investir em conhecimento são atitudes importantes para melhorar a saúde financeira.

4. Entenda o seu fluxo de caixa

Compreender as entradas e saídas de dinheiro é fundamental para qualquer negócio. Identificar áreas que necessitam de melhorias e garantir maior estabilidade financeira é possível por meio de um entendimento aprofundado do fluxo de caixa. Começar uma mentoria para empresa pode ser uma ferramenta valiosa para acessar oportunidades que impulsionarão as finanças e os negócios.

5. Estabeleça metas

Definir metas é crucial para o progresso de qualquer pessoa ou empreendimento , seja a curto ou longo prazo. As metas servem como um guia para o empreendedor avaliar o progresso da empresa. Além disso, é essencial que os colaboradores estejam cientes dessas metas, compreendendo as estratégias necessárias para atingi-las.

Por Mariana Martins

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais