Como melhorar a gestão do seu dinheiro: 5 dicas essenciais

Especialista explica como tornar o seu ano mais lucrativo e alcançar estabilidade financeira

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:30

Organizar as finanças é importante para o sucesso da empresa Crédito: Imagem: SvetaZi | Shutterstock

Com o início do ano, surgem oportunidades para reavaliar atitudes, especialmente no que diz respeito às finanças. Após os gastos típicos do fim de ano, muitos brasileiros começam janeiro com o desejo de economizar. No entanto, é comum não saber por onde iniciar esse processo, já que as despesas acumuladas do período anterior acabam se tornando um dos principais obstáculos.

No entanto, segundo André Minucci, mentor de empresários, independentemente do desempenho anterior, há sempre espaço para aprimoramento, e pequenas mudanças na organização financeira podem trazer resultados concretos.”Um novo ano representa novas oportunidades, aprendizados e chances de evolução”, comenta.

Mesmo em situações financeiras estáveis, a tarefa de colocar as coisas em ordem e planejar a melhor abordagem, seja pessoal ou para a empresa, demanda esforço significativo. Nesse contexto, André Minucci compartilha 5 dicas valiosas para aprimorar a gestão financeira em 2026 e tornar o ano lucrativo para os negócios. Confira!

1. Registre os seus gastos

Registrar despesas diariamente em um caderno pode ser uma prática eficaz. O simples ato de anotar gastos pode levar a uma redução nas despesas, graças a um efeito psicológico na gestão do dinheiro. Categorizar os gastos e entender os hábitos financeiros estabelece a base para o sucesso financeiro.

2. Invista em conhecimento

O investimento em conhecimento oferece o melhor retorno. Ao investir em sua literacia financeira, você estará preparado para o ano, evoluindo seus conhecimentos para proteger seu dinheiro. Após estabelecer um planejamento financeiro e garantir renda extra, aprender a investir torna-se crucial para multiplicar o patrimônio, alcançar metas financeiras e buscar independência financeira.

Comparar os preços ajuda a otimizar os gastos Crédito: Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

3. Compare os preços

Ao realizar compras, comparar preços é uma prática inteligente , pois permite aos consumidores tomar decisões informadas e otimizar os gastos. O compromisso em gastar menos do que se ganha, anotar as despesas diárias para criar consciência financeira e, principalmente, investir em conhecimento são atitudes importantes para melhorar a saúde financeira.

4. Entenda o seu fluxo de caixa

Compreender as entradas e saídas de dinheiro é fundamental para qualquer negócio. Identificar áreas que necessitam de melhorias e garantir maior estabilidade financeira é possível por meio de um entendimento aprofundado do fluxo de caixa. Começar uma mentoria para empresa pode ser uma ferramenta valiosa para acessar oportunidades que impulsionarão as finanças e os negócios.

5. Estabeleça metas

Definir metas é crucial para o progresso de qualquer pessoa ou empreendimento , seja a curto ou longo prazo. As metas servem como um guia para o empreendedor avaliar o progresso da empresa. Além disso, é essencial que os colaboradores estejam cientes dessas metas, compreendendo as estratégias necessárias para atingi-las.

Por Mariana Martins

