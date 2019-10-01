Comissão de Constituição e Justiça do Senado avalia a Previdência

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 12:32
- Atualizado há 6 anos
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está debatendo a reforma da Previdência. A ideia é que o projeto seja votado nesta terça-feira (1) no grupo para seguir ainda nesta tarde para o plenário da Casa.
