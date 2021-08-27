Com Powell, Ibovespa sobe 1,65%, a 120,6 mil pontos, e avança 2,22% na semana

B3, Bolsa de Valores de São Paulo, tem recebido cada vez mais investidores pessoa-física Crédito: GUSTAVO SCATENA

O homem da semana, Jerome Powell, trouxe a mensagem que soou como música para reavivar o apetite por risco nesta sexta-feira: há caminho pela frente para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) atingir a meta referente ao emprego, o aumento da inflação dos Estados Unidos ainda é transitório e a variante Delta do coronavírus continua a inspirar cautela quanto ao ritmo de recuperação econômica global. Assim, com os rendimentos dos Treasuries cedendo e o S&P 500 mais o Nasdaq em novos recordes, o Ibovespa surfou o bom humor suscitado pelo discurso do presidente do Federal Reserve no simpósio anual de Jackson Hole, para elevar os ganhos da semana a 2,22%, vindo de perda de 2,59% e de 1,32% nas duas anteriores

Nesta sexta, o índice de referência da B3 fechou na máxima do dia, em alta de 1,65%, a 120.677,60 pontos, com mínima a 118 720,95 e abertura a 118.725,14.

Foi o segundo melhor nível de fechamento da semana, em que recuperou e conseguiu manter o nível de 120 mil pontos em três encerramentos, algo que ainda não tinha sido visto nesta segunda quinzena. No mês, faltando duas sessões para o fim de agosto, ainda acumula perda de 0,92% - no ano, volta a terreno positivo (+1,40%) com o ganho desta sexta-feira, em que o giro financeiro, bem leve, ficou em R$ 23,8 bilhões.

Com noticiário doméstico relativamente acomodado nesta sexta-feira, o Ibovespa conseguiu se alinhar ao apetite de fora, deixando um pouco de lado a crise hidrológica, o avanço da inflação interna e as habituais preocupações políticas e fiscais As moderadas palavras de Powell, nesta sexta, vieram na contramão de apelos "hawkish" emitidos recentemente por outras autoridades do Fed, como a anfitriã do encontro de Jackson Hole e presidente da distrital de Kansas City, Esther George, e o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, que já não veem razão para manter os estímulos, passado o pior da pandemia.

Mesmo elogiando o "grande discurso" de Powell, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, defendeu nesta sexta que o processo de redução gradual das compras de bônus seja feito "antes cedo do que tarde". Por sua vez, Bullard reiterou que o mercado espera pelo anúncio do 'tapering', e por isso o BC americano pode realizá-lo de maneira relativamente rápida, completando-o até o fim do primeiro trimestre de 2022.

Outra a se manifestar após o discurso de Powell foi a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, que voltou a afirmar que a economia dos Estados Unidos melhorou a ponto de não mais demandar os estímulos produzidos pelo programa de compras de ativos. Ela acrescentou que espera desaceleração da inflação ao longo de 2022, embora enxergue riscos: em particular, a possibilidade de os gargalos na cadeia produtiva se estenderem a 2023, impulsionando mais os preços.

Para a consultoria Capital Economics, a queda dos rendimentos dos Treasuries observada na sexta, na esteira do discurso de Powell, não deve se sustentar. Em relatório a clientes, a consultoria observa que o presidente do Fed indicou que a instituição está preparada para retirar estímulos ainda este ano, o que também não deve ser interpretado como surpresa.

"A barra colocada, ainda que dentro do arcabouço de política monetária, ficou acima do esperado", observa em nota o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez. "Ainda que esperássemos gradualismo na fala do presidente (do Fed), e que haveria apenas uma sinalização sobre a redução do ritmo de expansão do 'Balance sheet', a autoridade reiterou inúmeras vezes a necessidade de se estimular o emprego até seu máximo, o que ainda permanece longe a despeito da inflação elevadíssima."

Mesmo que a recuperação baseada nas palavras de Powell venha a mostrar fôlego curto frente aos fatos, os ganhos se distribuíram nesta sexta-feira pelos setores de maior peso e liquidez, como commodities (Vale ON +2,50%, Petrobras PN +3,64%), bancos (Itaú PN +1,72%, Bradesco ON +1,27%) e siderurgia (Usiminas PNA +6,81%, CSN ON +2,43%). Na ponta do Ibovespa, destaque para PetroRio (+7,42%), à frente de Banco Inter (+7,06%) e Cyrela (+6,87%). No lado oposto, Americanas ON (-2,71%), Yduqs (-1,97%) e CVC (-1,31%).

"Jackson Hole teve desfecho favorável, com tom mais 'dovish' de Powell em relação à retirada de incentivos da economia. A leitura do mercado foi bem positiva, mundo afora, e o Ibovespa acabou surfando toda essa melhora de humor internacional. E ao longo da semana, aqui, vários agentes da política reforçaram discurso contra rompimento do teto (de gastos), de que é algo que não se discute e que não haverá. Ainda que persistam ruídos, rusgas entre os Poderes, acompanhamos hoje a melhora vista lá fora", diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos