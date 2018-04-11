Com pouca oferta, supermercados buscam vegetais em outros países

Tomate à venda no mercado: produção foi afetada pela chuva e agora é importado até da Argentina Crédito: Marcelo Prest

Supermercados da Grande Vitória estão tendo que buscar vegetais em outros países para que as prateleiras não fiquem vazias. Segundo supermercadistas, as recentes chuvas, principalmente na Região Serrana do Estado, afetaram em cheio a qualidade do produto e o escoamento da produção.

O Espírito Santo passou por quase três anos de seca, o que gerou prejuízo para os agricultores, principalmente para os que dependiam do uso de irrigação na lavoura. Com a volta das chuvas, o campo estava recuperando a esperança, mas a intensidade das precipitações trouxe problemas que chegam até os supermercados e consumidores na região metropolitana capixaba.

Para não faltar mercadoria nas prateleiras, o supermercadista William Carone Júnior precisou recorrer a produtores de um país vizinho ao Brasil, a Argentina. Estamos buscando tomates de lá como opção para os problemas de escoamento e de produção que as chuvas estão causando aqui no Espírito Santo. Mesmo assim, estamos mantendo o preço para o consumidor, explica.

Já o supermercadista Waldes Calvi contou que as folhagens em geral também foram afetadas. A couve e o brócolis estão entre os principais produtos com dificuldades de aquisição para vender nas lojas. Abastecemos os supermercados comprando esses itens da região de Marechal Floriano e Domingos Martins. Mas, segundo os produtores, a queda da distribuição é porque quando as chuvas chegaram era época de plantio, que teve que ser interrompido. Com isso, a colheita ficou prejudicada e tivemos que passar a comprar do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Com as chuvas, há um excesso de umidade no solo, o que é mais um fator prejudicial às plantações. Dilcéia Entringer, proprietária de uma empresa de distribuição de horticultura de Marechal Floriano, sabe bem dessa realidade, já que a umidade em excesso pode causar doenças que acabam com a produção.

O excesso de chuva combinado com o calor acaba apodrecendo as folhas ainda na plantação e atrasando o crescimento da verdura. Na Semana Santa, tivemos que trazer coentro de outro Estado, foram dez mil maços, por causa da falta do produto, por exemplo.

Já o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, lembra que outra dificuldade enfrentada é o escoamento da produção. As estradas, muitas vezes de chão batido, se tornam inviáveis para o trânsito de veículos.

ENTENDA

MERCADORIA

Hortaliças

O excesso de chuva combinado com o calor acaba apodrecendo as folhas ainda na plantação e atrasando o crescimento da verdura.

Legumes

O excesso de água no solo também causa algumas doenças nas raízes das plantas, como a podridão. Com isso, a planta acaba morrendo.

ESCOAMENTO

Estradas

Outro problema é a qualidade das estradas que os produtores utilizam para entregarem as mercadorias. Muitas comunidades contam apenas com uma via e ela fica impossibilitada de ser transitado por caminhões durante a época de chuvas.

CONSUMIDOR

No mercado