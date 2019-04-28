Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Com governadores de Sul e Sudeste, Casagrande faz ressalvas à reforma
Previdência

Com governadores de Sul e Sudeste, Casagrande faz ressalvas à reforma

Governador do ES criticou pontos como mudar as regras de prestação continuada e da aposentadoria rural

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 23:06

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

27 abr 2019 às 23:06
Crédito: Helio Filho/Secom-ES
Em reunião de governadores do Sul e Sudeste, realizada neste sábado (27) em São Paulo, os líderes assinaram carta de apoio à reforma da Previdência. Chefe do Executivo capixaba, Renato Casagrande (PSB) voltou a criticar pontos da proposta. Ele é o único dos sete com ressalvas à proposta.
O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, em recepção organizada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Além de Casagrande, participaram Romeu Zema (Novo-MG), Carlos Moisés (PSL-SC) e Eduardo Leite (PSDB-RS).
Os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) foram representados pelos respectivos vices, Cláudio Castro (PSC) e Darci Piana (PSD). Foi a segunda reunião do que está sendo chamado de Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).
"Temos que enfrentar um problema grave no Brasil, que é a concentração de riqueza. E a reforma da Previdência tem esse papel. Precisamos avançar em alguns pontos: sou contra mudar as regras da prestação continuada e da aposentadoria rural, também acho um prejuízo para o mais pobre a capitalização da forma que o governo federal está apresentando. Acho que desconstitucionalizar pontos da Previdência é colocar em risco muito grande o que se conquistou nos últimos anos", disse Renato Casagrande.
Na primeira reunião do consórcio, em Belo Horizonte, os governadores também haviam manifestado apoio à reforma. Na ocasião, Casagrande também fez ressalvas à proposta em tramitação no Congresso.
PROTOCOLO DE INTENÇÕES
Na reunião, os governadores e vices firmaram um termo de compromisso para integração das políticas públicas. Ainda celebraram protocolo de intenções para "manter cooperação" com vistas à melhora da qualidade na prestação dos serviços públicos, apoio à reforma da Previdência, crescimento econômico e geração de empregos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Reforma da Previdência Renato Casagrande São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos
Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados