Com alta demanda, Caixa limita acessos ao app, e clientes relatam dificuldade

Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão oferecer o crédito com garantia do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em meio ao pior momento da pandemia de Covid-19 no Brasil e ao aumento de medidas que visam restringir a circulação de pessoas, clientes da Caixa Econômica Federal têm relatado dificuldade para acessar a conta e realizar transações por meio do celular desde o início desta semana.

Segundo o site Downtetector, milhares de usuários reportaram problemas ao tentar acessar os serviços online do banco. As reclamações começaram na última segunda-feira (1º), e continuaram ao longo de toda a semana. Muitos clientes sequer conseguem entrar na conta. Outros relatam não conseguir fazer pagamentos ou transferências.

Procurada pela reportagem, a Caixa informou que "o serviço de Internet Banking registrou um alto volume de demandas durante esta semana" e que, "para mitigar intermitências, foi implementado um limitador de acessos simultâneos para o canal celular, de forma a melhorar o atendimento aos clientes".

O problema ocorre em um momento em que o país tenta reduzir a circulação de pessoas, com cidades com toque de restrição e até lockdown.

O banco recomenda que, "caso o usuário não consiga o acesso de imediato, poderá acessar depois de alguns instantes ou utilizar normalmente os demais canais de atendimento: demais apps, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes e agências, para os serviços essenciais".