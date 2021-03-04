WhatsApp libera chamada de voz e vídeo pelo computador

Whatsapp Web Crédito: Reprodução | Internet

SÃO PAULO - O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (4) que usuários do aplicativo poderão realizar chamadas de voz e vídeo pelo desktop. A disponibilidade do recurso casa com o avanço do trabalho remoto, já que muitas pessoas utilizam computadores para reuniões online e assuntos corporativos.

O aplicativo do Facebook afirmou que "observou um aumento significativo no número de chamadas", frequentemente para ligações de longa duração. A pandemia fortaleceu o mercado de serviços de conversa por vídeo, impulsionando ferramentas como Zoom e Meet, do Google.

A janela das chamadas de vídeo está configurada para ficar sempre em primeiro plano em relação às outras janelas na tela do computador e poderá ser adaptada para modo retrato ou paisagem.

As chamadas de voz e vídeo seguirão o padrão de criptografia de ponta a ponta do WhatsApp, o significa que as chamadas não poderão ser ouvidas por quem não estiver na conversa.