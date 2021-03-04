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WhatsApp libera chamada de voz e vídeo pelo computador

O aplicativo do Facebook afirmou que "observou um aumento significativo no número de chamadas", frequentemente para ligações de longa duração.

Publicado em 04 de Março de 2021 às 10:02

Publicado em 

04 mar 2021 às 10:02
Whatsapp Web
Whatsapp Web Crédito: Reprodução | Internet
SÃO PAULO - O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (4) que usuários do aplicativo poderão realizar chamadas de voz e vídeo pelo desktop. A disponibilidade do recurso casa com o avanço do trabalho remoto, já que muitas pessoas utilizam computadores para reuniões online e assuntos corporativos.
O aplicativo do Facebook afirmou que "observou um aumento significativo no número de chamadas", frequentemente para ligações de longa duração. A pandemia fortaleceu o mercado de serviços de conversa por vídeo, impulsionando ferramentas como Zoom e Meet, do Google.

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A janela das chamadas de vídeo está configurada para ficar sempre em primeiro plano em relação às outras janelas na tela do computador e poderá ser adaptada para modo retrato ou paisagem.
As chamadas de voz e vídeo seguirão o padrão de criptografia de ponta a ponta do WhatsApp, o significa que as chamadas não poderão ser ouvidas por quem não estiver na conversa.
O recurso está disponível apenas para chamadas individuais no aplicativo para computador (Windows e Mac). A empresa planeja liberar a ferramenta para conversas em grupo futuramente.

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